Un nen mor en l'incendi d'una casa amb una plantació de marihuana

Unaquest dilluns en incendiar-se la casa on vivia al municipi valencià d'. En accedir a l'interior de l'habitatge, els bombers van trobar una, per la qual cosa ara la Guàrdia Civil investiga si el foc va tenir l'origen en la instal·lació que subministrava electricitat a la plantació il·legal.Quan es va declarar l'incendi, el pare va fer el crit d'alerta amb unaen què va advertir que el seu fill continuava a l'interior de l'immoble i que no podia accedir-hi per la potència de les flames, segons informa el diari Levante-EMV.El Consorci Provincial de Bombers van enviar quatre dotacions que van accedir a l'habitatge per buscar al nen, amb un trastorn autista. Van trobar-lo en una habitació, ja sense vida. Araper investigar les causes de l'incendi.

