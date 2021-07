Els ramaders es planten davant de Mercadona a Vic per exigir un preu just per a la llet

La protesta dels ramaders del sector lleter davant de Mercadona a Vic ha inclòs un taüt representatiu



Alguns ramaders han llençat llet davant de Mercadona a Vic, en la protesta que s'ha fet aquest migdia



per exigir "un preu just" per la llet. Un centenar de pagesos de diferents punts de Catalunya i vint tractors han tallat la carretera que hi ha just davant. També hi havia un taüt a sobre de bales de palla per simbolitzar que el sector està a les portes de "la mort" si no es fan canvis.ha denunciat els "abusos de la gran distribució" amb preus reclam per sota del preu de cost i ha acusat Mercadona d'"esprémer" els pagesos. "Els agafa pel coll fins que no poden respirar, els deixa anar i els dona dos cèntims més", referint-se a l'oferta que Làctia, principal distribuïdor, va fer als ramaders d'Osona.La protesta s'ha fet aquest dimarts al migdia. Han tallat la carretera de Sant Hipòlit de Vic que hi ha just davant de l'aparcament del supermercat de Mercadona durant més d'una hora. L'ha convocadai ha rebut el suport d'un centenar de ramaders vinguts des de diferents punts de Catalunya. Amb aquest gest també han volgut donar suport als ramaders associats a les dues cooperatives Vaquers d'Osona i Plana de Vic que fa uns dies van denunciar que, principal subministradora de Mercadona, no els renovava el contracte.Els ramaders es queixen queque els paguen el litre de llet, 32 cèntims, és insuficient perquè no els permet cobrir costos de producció. Làctia els va oferir després apujar-ho a 34 cèntims, però el sector denuncia que encara és insuficient perquè queda lluny dels 37 cèntims que calculen que necessiten per revertir la situació.Després de setmanes de negociacions, els pagesos han sortit al carrer. Aquest dimarts, convocats per Unió de Pagesos, unes 300 persones i una trentena de tractors s'han plantat davant d'un dels hipermercats que Mercadona té a la capital d'Osona. «Exigim un preu just per una bona llet»: clar i català.

Protesta del sector lleter davant de Mercadona, a Vic. Foto: Josep M. Montaner

Conscienciar els consumidors

Una parella de ramaders. Foto: Josep M. Montaner

"Exigim un preu just per una bona llet" era un dels missatges que es podien llegir a les pancartes que han penjat davant de l'establiment. Marc xifra, responsable del sector lleter d'UP de Catalunya, ha afirmat que l'ofegament econòmic del sector són les "males pràctiques" de les grans distribuïdores perquè fan servir la llet com a "producte reclam" amb lesi molt per sota dels preus de cost. Si ara es paga entre 58 i 62 cèntims el litre, els ramaders calculen que caldria arribar als 80 o 85 cèntims.Els ramaders asseguren que aquesta pràctica està "ofegant" les explotacions i algunes ja han hagut de tancar. "Mercadona agafa pel coll als ramaders fins que queden blaus i no poden respirar i els deixa a terra i els dona dos cèntims més, és vergonyós", ha dit Xifra. Per això, reivindiquen que la llei estatal de laque es modificarà el setembre tingui en compte els costos reals de la producció de llet" per tal de no permetre el que consideren un "abús" que està portant a la ruïna als ramaders."La principal responsabilitat la tenen les administracions ii ajudar a tirar endavant; no s'ha de permetre això, la llei ho ha d'impedir", afirmava Eduard Aymerich, ramader de Caldes de Malavella que ha volgut sumar-se a la mobilització perquè aquest "és un problema que pateix tot el sector".Els ramaders reivindiquen també que el client sigui conscient que el preu que paguen ha de ser "just per al ramader" per un producte de primera necessitat. "És fàcil comprar barat, però a la llarga surt molt car per als ramaders i el territori", afirma el. En aquest sentit, recorden que "està en risc" la sobirania alimentària per l'abandonament "forçat" de les explotacions.no cobreix tota la demanda i se n'ha d'importar de fora. El 1995 a Catalunya hi havia 4.329 explotacions però el 2020 s'han reduït, és a dir, han tancat el 90%. Només l'any passat van tancar 22 granges. El sector, a més, assegura que han guanyat en eficiència durant els últims anys i que ara toca millorar el preu per poder seguir amb l'activitat.UP també ha avisat que aquesta és la primera d'un conjunt de. "Fa vint anys que exploten el pagès i ramaders i cal canviar la llei", ha conclòs Xifra.Mercadona ha declinat fer declaracions.

