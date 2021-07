L'IEC deixa en evidència Casado per «les quatre noves llengües balears inventades»

L'ha sortit al pas de les declaracions del president del PP,, sobre "les quatre noves llengües balears inventades" que va citar el cap de setmana passat a la cloenda del setzè Congrés del PP a les Illes Balears , a Palma. El dirigent popular va assegurar que allà no es parla català, sinó quatre llengües independents: formenterer, eivissenc, menorquí i mallorquí. "Les declaracions del senyor Casado són producte de", ha asseverat l'IEC aquest dimarts en una declaració institucional."L'Institut rebutja que s’utilitzi la llengua com a element de crispació i amb", afegeix el text, el qual argumenta que les diverses denominacions de la llengua a les Balears que cita Casado, igual que el valencià, fan referència a. Fins i tot apel·la a la Reial Acadèmia Espanyola (RAE), la qual reconeix la unitat del català, així com al diccionari de la llengua catalana de l'IEC, que el defineix com la "llengua romànica parlada a Catalunya, a la major part del País Valencià, a les Illes Balears, a la Franja de Ponent, a la Catalunya del Nord, a Andorra, a la ciutat sarda de l’Alguer i a la comarca murciana del Carxe".En aquest sentit, la IEC recorda que cada llengua, inclosa l'espanyola, té varietats segons el territori, ja que l'es considera espanyol de la mateixa manera que el mallorquí es considera català. La declaració recorda que la RAE també admet la consideració del mallorquí com la "varietat del català que es parla a Mallorca", al contrari del que del que va asseverar Casado, així com elseria el castellà parlat a la Regió de Múrcia.En les seves declaracions, el líder del PP mostrava el seu compromís amb la "llibertat lingüística". El líder popular va etzibar que les Balears no són part delsi, per tant, la seva llengua tampoc no és la mateixa, un extrem que l'IEC ha rebutjat en la seva declaració.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor