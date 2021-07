Indignació als Jocs per una festa a la vila olímpica amb Luka Doncic i altres esportistes espanyols

Doncic i diversos jugadors eslovens, durant la celebració a la vila Foto: Instagram

El magnífic debut deamb la seleccióha quedat totalment apartada per unes imatges a la vila on s'allotgen els atletes. L'estrella de l'NBA, després de fer 48 punts i aconseguir la victòria pel seu equip, va ser gravat al costat de diversos companys eslovens en una festa a la vila olímpica.Encara que les festes siguin un fenomen habitual durant les Olimpíades, les mesures per evitar contagis de Covid-19 han encès les alarmes perquè Doncic es trobava celebrant la victòria amb altres membres de diverses seleccions.La jugadora de bàsquet de la selecció espanyola,, va ser la que va registrar amb el seu mòbil les imatges que han vist la llum de la festa. A través del seu compte d'Instagram, l'aragonesa va mostrar diversos stories on es veien els jugadors eslovens en una festa sense distància ni mascareta. Després de les imatges polèmiques, la mateixa Ouviña s'ha disculpat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor