El govern espanyol aspira a «revalidar» el suport d'ERC als pressupostos i convida Junts a «sumar-s'hi»

El govern espanyol aspira a aconseguir el suport d'ERC i Junts als pressupostos generals del 2022. D'aquesta manera, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha expressat aquest matí en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la voluntat de "revalidar" els acords amb els republicans i atraure els de Carles Puigdemont per tirar endavant els comptes de Sánchez, alhora que ha animat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a repensar-se la negativa de participar en la conferència de presidents autonòmics del proper divendres a Salamanca. A banda, la Moncloa ha anunciat l'aprovació de l'Avantprojecte de Llei de Creació i Creixement Empresarial, el sostre de despesa de 196.142 milions d'euros pel 2022 i l'oferta pública de 30.445 places de treball.



La roda de premsa l'ha iniciat la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, detallant els 4 punts principals de l'Avantprojecte de Llei de Creació i Creixement Empresarial, que ha de "facilitar" la constitució de les empreses, el combat contra la morositat en les operacions comercials, la millora del clima de negocis i l'entorn regulador, així com l'augment del finançament de les empreses. Calviño ha explicat que l'objectiu de tot plegat és "impulsar l'emprenedoria, el creixement, la productivitat i la creació de llocs de treball de les empreses".

Un sostre de despesa i una oferta pública de treball amb xifres rècords

La invitació a Aragonès i la mirada posada en l'Advocacia

, ha fet un repàs de l'evolució de l'economia espanyola i ha apuntat a una "forta" recuperació en la segona part de l'any, que segons la portaveu, podria suposar un augment del 2% intertrimestral. Rodríguez ha actualitzat les dades delsi ha xifrat enque encara no han pogut reincorporar-se als seus llocs de treball. La portaveu s'ha mostrat optimista i creu que a mitjans de juliol s'hauran recuperat "més del 90% dels llocs de feina perduts amb la Covid", i a la tardor "es recuperaran els nivells de treball del febrer del 2020". Si es compleixen les bones prediccions, el govern espanyol reprendria al setembre la pujada progressiva de l'que va aturar per l'esclat de la pandèmia.El Consell de Ministres ha aprovat el, una xifra que suposa el màxim històric registrat. Aquest, inclou els 26.355 milions d'euros provinents del. La ministra d'Hisenda,, ha explicat que l'objectiu de la xifra "ambiciosa" és "absorbir el dèficit i seguir els compromisos adquirits amb la UE". L'aprovació del sostre de despesa suposa un pas previ per l'elaboració, moment en què ERC i Junts posaran a prova la coordinació entre les dues formacions al Congrés dels Diputats. En aquest sentit, des del govern espanyol "aspiren" a revalidar el suport d'ERC i conviden a Junts a "sumar-s'hi".Per últim, Isabel Rodríguez, ha anunciat l'aprovació de, una xifra rècord que suposa un augment del 8,5% respecte al 2020. "La pandèmia ha posat en relleu la importància de tenir una administració moderna i àgil" ha defensat la portaveu. A banda, s'ha aprovat unper millorar la coordinació entre administracions i teixir aliances entre les entitats socials.En el torn de preguntes, la portaveu del govern espanyol ha estat qüestionada per la negativa de Pere Aragonès en assistir adel proper divendres. Rodríguez ha evitat "polemitzar per polemitzar" la trobada i ha animat el president de la Generalitat a assistir-hi: "és el moment que els territoris decideixin si volen unir-se a la recuperació", ha certificat Rodríguez.

A banda, Isabel Rodríguez també ha exposat que la Moncloa ha iniciat els "tràmits de consultes amb els organismes jurídics corresponents" per respondre la petició que ha fet avui el Tribunal de Comptes a l'Advocacia de l'Estat d'un informe sobre la "suficiència i la legalitat" dels avals de l'Institut Català de Finances per la causa sobre l'acció exterior del Govern de la Generalitat. Rodríguez s'ha limitat a anunciar aquest moviment després que alguns periodistes han preguntat sobre quina seria la posició de l'Advocacia, que depèn del govern espanyol.

