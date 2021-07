Arrels alerta d'un empitjorament de la situació dels sensellar i demana més recursos

hi ha llista d'espera perquè la persona pugui ser atesa.



Els espais per descansar durant el dia també s'han vist afectats en l'aforament i les limitacions en el temps d'estada. A més, alguns han tancat temporalment. D'aquesta forma, durant 15 mesos les persones que viuen al carrer han hagut de passar més temps al ras, sense possibilitat de descansar i sentir-se protegides. Alguns centres que oferien aixopluc abans de la pandèmia ja no han tornat a obrir.



Tot i que el nombre de serveis higiènics no ha disminuït, les persones que viuen al carrer tenen complicat dutxar-se de manera habitual. Alguns espais on abans de l'arribada de la covid-19 donaven roba ja no funcionen i altres entitats han agafat el relleu. Segueixen mancant consignes on deixar les pertinences i la documentació de forma segura, així com espais on les persones que surten de la presó i no tenen on anar, es puguin adreçar abans d'acabar al carrer. L'arribada del coronavirus ha impactat en la situació de les persones que viuen al carrer i en els recursos que les atenen. Des de fa un temps, als serveis de l'Ajuntament de Barcelona on les persones que viuen al carrer s'han d'adreçar específicament per demanar ajuda – el Servei d'Inserció Social (SIS) i el Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) –i les limitacions en el temps d'estada. A més, alguns han tancat temporalment. D'aquesta forma, durant 15 mesos les persones que viuen al carrer han hagut de passar més temps al ras, sense possibilitat de descansar i sentir-se protegides. Alguns centres que oferien aixopluc abans de la pandèmia ja no han tornat a obrir.Tot i que el nombre de serveis higiènics no ha disminuït,. Alguns espais on abans de l'arribada de la covid-19 donaven roba ja no funcionen i altres entitats han agafat el relleu. Segueixen mancant consignes on deixar les pertinences i la documentació de forma segura, així com espais on les persones que surten de la presó i no tenen on anar, es puguin adreçar abans d'acabar al carrer.

Laalerta que la situació de less'ha agreujat per la Covid-19 i demana més recursos "a mig i llarg termini" a les administracions. L'entitat recorda que aquestes persones han estat 15 mesos sense albergs d'accés directe i també que disposen de menys espais de descans diürns on, a més, tenen un aforament limitat i limitacions en el temps d'estada.Arrels també denuncia que la majoria del menjar continua sent fred i per emportar, que hi ha una manca de consignes on guardar les pertinences, així com poques dutxes i espais per aquelles persones que surten de la presó. Tot plegat es recull en la nova edició de la, que recopila un centenar de recursos on les persones sense llar poden adreçar-se directament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor