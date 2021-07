Sanitat reclama la retirada d'aquestes 14 cremes solars

, una entitat que respon directament del Ministeri de Sanitat, ha reclamat la retirada de 14 cremes solars perquè assegura que el factor de protecció solar (FPS) que es mostra a les seves etiquetes no es correspon amb la realitat. Un informe de l'AEMPS iniciat el 2019 i finalitzat ara ha determinat que aquestes 14 cremes protectoresen el grau que asseguren que ho fan. L'assaig iniciat per l'agència espanyola tenia com a objectiu desgranar tots els protectors solars que no es corresponen amb l'etiquetatge.Tot i aquesta conclusió,per cap d'aquestes 14 cremes solars. No s'han notificat cremades ni reaccions al·lèrgiques. No obstant això, l'AEMPS demana una retirada voluntària a totes les empreses que posen a la venda aquestes cremes per a la seguretat del consumidor.· Les Cosmetiques sun ultimate sensitive SPF 50+ spray solar pieles sensibles, de Centros Comerciales Carrefour.· Belle&Sun bruma solar invisible FPS 50, de Perseida Belleza.· Isdin fotoprotector fusion water SPF 50+. Fotoprotector facial de uso diario, de ISDIN.· Farline spray solar SPF 50+ 200 mL Protección muy alta, de Farline Comercializadora de Productos Farmacéuticos S.A.· Babaria solar bruma protectora SPF 50, de Berioska.· Seesee spray solar transparente SPF 50+, de Cosmetrade.· Piz Buin hydro infusión crema solar en gel SFP 50 Protección alta, de Johnson & Johnson Santé Beauté.· Ladival piel sensible FPS 50+, de STADA Arzneimittel AG.· Lancaster sun sensitive luminous tan crema confort SPF 50+, de Coty.· Abelay Protector Solar FPS50, de Ab7 cosmética.· Mussvital fotoprotector spray aerosol ultra light 50+, de Peroxfarma.· Eucerin sun protection sensitive protect sun spray transparent dry touch SPF 50 alta, de Beiersdorf AG.· Hawaiian Tropic Silk Hydratation Bruma Solar air soft SPF 50+ (Alta), de Wilkinson Sword.· Australian gold SPF Botanical SPF 50 continuous spray, de Biorius.

