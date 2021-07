La resistència veïnal atura el desnonament d'una mare i dues filles amb discapacitat a Sants

Convocades pel Sindicat de Llogaters i el Grup d'Habitatge de Sants (GHAS), l'objectiu era aturar el desnonament de la família de la Mimi. Ella i les seves dues filles tenen discapacitat i ocupen l'immoble des de fa dos anys. Finalment el llançament s'ha ajornat fins al setembre, quan està previst que s'executi amb data oberta.A dos quarts de deu del matí ha arribat la comitiva judicial. Tot i la concentració de persones a la porta la seva voluntat era d'executar el desnonament. Durant la conversa amb els representants del sindicat i el GHAS, la comitiva ha insistit en la necessitat de desallotjar l'immoble, ha recriminat a l'Ajuntament que no hagi trobat alternatives per a la família i ha defensat que la responsabilitat de deixar la Mimi, el seu company i les seves filles al carrer no era ni del jutge ni la propietat.la decisió final sobre l'execució del desnonament. Un cop ha arribat al carrer Begur, la policia ha comunicat que no hi havia prou efectius disponibles per fer efectiu el llançament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor