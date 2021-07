Primera multa suspesa a Catalunya per saltar-se l'estat d'alarma

Un jutjat contenciós-administratiu deha suspès cautelarment unade l'Ajuntament de Barcelona a una dona imposada durant el primerper saltar-se lesde mobilitat anti-covid.Elconsidera que en situació normal no hi hauria prou justificació per suspendre l'execució de la multa, però atesa la sentència del(TC) que anul·la el primer confinament domiciliari, el jutge suspèn la sanció de forma cautelar.Es tracta de la primera sentència coneguda aque suspèn una multa emparant-se en la recent sentència del TC.

