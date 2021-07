La cantant Pink s'ofereix a pagar la multa de l'equip d'handbol femení que es va negar a jugar en biquini

The Norwegian beach volleyball girls wanted to play in these shorts instead of in bikini bottoms which they found too revealing but were threatened by the EC tournament organizer with fines if they wore anything covering more than 10cm of their butts pic.twitter.com/LHSxXz91CM — Tradia (@amalieskram) July 15, 2021

Tracte discriminatori

For anyone curious, this is a group shot of both beach handball teams from Norway. pic.twitter.com/sJdnlsojzB — Ina Aletheia (@inaaletheia) July 18, 2021

Les jugadores d'handbol platja de lavan decidir a negar-se a jugar amb biquini durant el Campionat d'Europa i la Federació Europea d'Handbol (EHF) va sancionar-les amb 1.500 euros per no jugar amb l'equipació reglamentària.Ho van fer en el partit en què es jugaven la medalla de bronze com a protesta contra el reglament oficial, que les obliga a anar en. El seu problema i la seva denúncia han donat la volta el món i han despertat una onada enorme de solidaritat, a més d'indignació, davant la situació de la selecció. La cantant Pink s'ha ofert a pagar íntegrament la multa i explica que està "molt orgullosa, com molta gent" del gest de les jugadores.Les jugadores hoÉs per això que es van saltar la normativa i van cobrir el seu torç i les seves cames. De fet, l'equip noruec estava disposat a saltar-se les regles en tots els partits, però la Federació Europea d'Handbol (EHF) va endurir la sanció.expliquen, fins que van començar les amenaces de desqualificació. "Així que ens vam veure obligades a jugar amb biquini", assegurava la capitana de la selecció, Katinka Haltvik.però de moment no han escoltat la seva petició. Perquè us feu una idea de la diferència que hi ha entre la vestimenta de la selecció masculina i femenina, us deixem una foto.

