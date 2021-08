Santi Farriol: «No era sostenible tenir centenars de cotxes a Fontalba»

(Sabadell, 1967) és el primer director del. Declarat el 2015 però amb una llarga història de projectes i reivindicacions, és el parc natural més jove del país i acull algunes de les comunitats de fauna i flora més orientals del. A més, és un espai on cal compatibilitzar la conservació amb la tradicional activitat ramadera i el turisme.En aquest sentit, fa poques setmanes s'ha començat a regular l'accés al paratge de Fontalba –principal punt d'accés al Puigmal- i a la zona de Daió , espai molt concorregut a l'estiu per banyar-se. En el primer cal pagar 5 euros i reservar prèviament a través d'Internet –amb un màxim de 100 vehicles diaris-, mentre que en el segon es paga en el mateix punt d'accés i no cal reservar.Entrevistem a Santi Farriol a, l'estació de muntanya gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i que és un element clau per ordenar l'ús públic del parc natural del- Ja ens ho havíem plantejat abans de la pandèmia. De fet, fa anys que tenim un comptador i havíem arribat a registrar pics de més de 500 vehicles. Tot plegat feia que ja fos un problema de seguretat. A més, és un lloc d'interès comunitari (LIC) i una zona amb un important patrimoni arqueològic. No era sostenible tenir centenars de cotxes a 2.000 metres d'altitud i calia rebaixar la pressió per evitar situacions d'irreversibilitat.- La percepció és que la immensa majoria de la gent ho entén però sempre hi ha una petita minoria que o no hi està d'acord o creu que no s'ha informat prou. Nosaltres arribem on arribem i déu-n'hi-do la difusió que s'ha fet. Creiem que és una iniciativa positiva però cal tenir en compte que és una prova pilot i que segur que caldrà corregir coses.- Sí, la pandèmia ha provocat aquest afany per “consumir natura” i ara potser hi ha un consum excessiu. Quan hi ha tanta gent, t'obliga a plantejar aquest tipus de regulacions que fa molts anys que es fan en espais com el Parc Nacional d'Aigüestortes o, aquí al Ripollès, al torrent de la Cabana o a la riera de Merlès. No és una cosa nova, però ho hem d'anar treballant ja que cada situació i cada espai té les seves particularitats.- Sí. Tard o d'hora caldrà un servei de taxis o de bus llançadora que permeti pujar la gent a dalt evitant l'aglomeració de vehicles. A més, hem adequat un antic camí entre Queralbs i Fontalba que només travessa la pista una vegada i permet pujar-hi en un parell d'hores.- És un element a treballar i no serà fàcil. Per exemple ens preocupa tota la zona aigües amunt de Setcases on els cotxes, furgonetes i autocaravanes aprofiten qualsevol petit espai per aparcar-hi. És una zona amb vegetació de ribera, fauna associada... i amb sobrefreqüentació. En tot cas, les experiències de Fontalba i de Daió –molt més similar al cas de Setcases- ens serviran en un futur per altres punts del parc.- És una de les potes del parc natural, juntament amb la protecció del patrimoni natural i cultural així com la dinamització socioeconòmica. La gent no pot anar per tot arreu de manera desendreçada. Es poden encaminar amb uns itineraris que, al mateix temps, facin pedagogia d'aquests elements patrimonials tant a nivell natural, paisatgístic com cultural. Itineraris marcats físicament amb indicadors i marques, però també virtualment amb l'app Natura Local. Fer-los passar per uns espais ens evita que passin per altres, que són molt més fràgils.- Per una banda cal tenir en compte que Vall de Núria ja existia abans de crear el parc. Però més enllà d'això, realment la seva existència ens va bastant bé en el sentit que comentaves. Hi ha molta gent que no surt de la zona més propera al santuari mentre que la resta o bé poden aprofitar alguns dels nostres itineraris o ja són excursionistes experts que fan les ascensions més tradicionals. A més, cal tenir en compte que és un espai sense cotxes i on es puja o a peu o amb transport públic.- Sí, precisament participem en un projecte europeu on, entre altres coses, es treballa per definir una gestió ramadera de qualitat i sostenible en entorns com el nostre. Durant tres anys hem estat fent actuacions a la muntanya de Molló per compatibilitzar la gestió ramadera i els hàbitats associats en aquells paratges. El canvi d'ovella a vaca ha provocat que s'hagin tancat moltes zones i hem treballat per recuperar aquests espais. Els ramaders queden contents perquè s'obren pastures i els amants de la conservació, també, ja que s'afavoreix la biodiversitat associada. Un altre exemple és la millora d'estanys on, mitjançant acords de custòdia, s'han restaurat espais que estaven molt eutrofitzats i s'han habilitat al costat d'abeuradors per a vaques i cavalls.- El parc es va crear el 2015 i inicialment no tenia director. No vam tenir pressupost fins al 2017, l'any següent van venir els primers ajuts... però tenim un problema de manca de personal. L'estructura és molt reduïda i l'equip gestor del parc no arriba a dues persones i mitja. A part, una de les partides ens permeten contractar dues persones a mitja jornada així com tenir externalitzat el servei d'educació ambiental i la brigada del parc. Cal consolidar una mica aquest equip gestor.- De moment, cal consolidar el que tenim i ampliar una mica el personal. Creiem que el desplegament de l'Agència de la Natura és clau per poder engegar molts projectes. El Fons de Patrimoni Natural, finançat amb l'impost sobre el CO2, pot multiplicar per quatre el pressupost que hi ha actualment. Si això funciona, tindrem els fonaments ben fets per aquest i altres parcs naturals, abans de pensar en ampliacions o altres projectes.

