Un jugador del Barça mostra indignat els insults racistes que rep a les xarxes

Desenes de jugadors professionals de futbol de primer nivell reben milers d'insults racistes diaris a les seves xarxes socials.de màxim nivell ha estat una constant en les últimes dècades. El llançament d'un plàtan contraen un partit entre el Barça i el Villareal, el 2014; els crits imitant micos que van rebre jugadors comen un partit de pretemporada... n'hi ha molts, d'exemples. Però el problema no s'atura.Una de les joves promeses del, ha volgut mostrar precisament la cara més amarga de les xarxes socials per part d'una persona reconeguda. Amb més de, el jove migcampista del Barça ha mostrat indignat els missatges que rep carregats de racisme. Des d'emoticones d'un mico fins a missatges que li diuen "orangutan", "en un altre lloc trobaràs platans" o "tant de bo et lesionis".Ilaix ha ensenyat diversos exemples, captures de pantalla i missatges que mostren tot el racisme que rep dia a dia. El jove blaugrana finalitza el vídeo de TikTok mirant a càmera, preguntant-se "de debò?", amb una visible cara d'indignació.

