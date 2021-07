La pressió turística agreuja el despoblament rural al Berguedà

Deixar inversions paternalistes i ser conscients que cal mantenir viu el territori

A finals dels anys 60, a, hi vivien més de 1.000 persones, però amb el temps s'ha anat despoblant i ara n'hi queden menys de 300. S'ha convertit eni un. Això ha obligat veïns com la, que treballa a l'alberg de la localitat, a marxar a d'altres municipis fora de la vall., lamenta. I ara la pandèmia ha agreujat la situació perquè hi ha més gent disposada a pagar preus alts per viure fora de la ciutat. La, i els experts alerten que l'única solució és invertir.El Berguedà fa temps que pateix fugida de talent jove i. Molts joves marxen a estudiar fora i ja no tornen. La falta d'oportunitats, però també el preu de l'habitatge –encarit per la pressió del turisme i les segones residències- n'expliquen els motius.Des del territori s'intenta frenar aquesta tendència, i fa temps que demanen. "El: despoblament,i una problemàtica que va molt més enllà. En un poble al Berguedà tot passa en divendres. Per què? Perquè els joves de dilluns a dijous estan fora", lamenta el vicepresident del Consell Comarcal, Abel Garcia.Aquests dies, mig centenar d'estudiants d'arquitectura han participat al taller “”. Han visitat municipis que pateixen en primera persona el fenomen del despoblament i també iniciatives que lluiten per evitar-lo. És el cas de Saldes, on l'Ajuntament està rehabilitant. Només els llogaran a gent que treballi i visqui al poble. També han visitat noves maneres d'habitar com l'exemple de, una cooperativa que treballa per retornar la vida a l'antiga colònia tèxtil de Cal Vidal, a Puig-reig, on ja s'hi han instal·lat una trentena de persones.Els experts alerten que l'única solució és. "Fins ara, es considerava normal que la gent del camp busqués una oportunitat a la ciutat, però no havíem sigut tan conscients del problema que suposa que el camp es quedi despoblat. Sempre hi ha hagut un component paternalista en aquestes inversions i cal canviar el xip,", avisa Ivan Cabrera, director de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de València.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor