L'alpinista Jordi Tosas, rescatat en una allau mortal al K-2

, quan estaven obrint una nova ruta a la muntanya. En l’accident ha mort l’escocès Rick Allen, de 68 anys.El tres alpinistes van ascendir durant el cap de setmana fins al camp 1, on van quedar atrapats per la neu. Allen va caure i va morir, mentre que Tosas i Keck van ser evacuats per un helicòpter de l’i van ser traslladats a un hospital d'L’objectiu era ascendir al K2 per la cara est, que mai s’ha assolit. Lano feia preveure allaus.

