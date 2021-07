​El director de teatre de Vic acusat d'abusos nega les acusacions

El director de teatreha negat "categòricament" les acusacions sobre "relacions amb menors no consentides, en abús de poder o intimidatòries o manipulades mitjançant control psicològic o de qualsevol tipus", després que una quinzena d'alumnes l'hagin acusat d'abusos sexuals en un reportatge publicat al diari Ara Tot plegat es produeix l'endemà que es publiqués un reportatge per denunciar un presumpte cas d'abusos i fotografies sexuals per part d'aquest professor i director de teatre musical a. La notícia es basava en el testimoni d'una quinzena de persones que detallaven les situacions que haurien viscut amb el que anomenen "un dels referents" de les arts escèniques deLa majoria de fets haurien passat fora de l'àmbit acadèmic, en un local que el director té a la capital d'Osona. Font, director de teatre musical molt conegut a la comarca, ha impartit classes a l’, l’, l’, i els teatres de Manlleu i TorellóEl director teatral osonenc ha respost a les acusacions el mateix dia en què ha dimitit de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC). Font també desmenteix haver fet gravacions "de caràcter sexual amb menors" i considera "del tot intolerable" que se l'associï amb pornografia infantil. Denuncia una "intromissió il·legítima" a la seva vida privada i critica la "clara intenció de confondre" del reportatge.Font afirma que el text periodístic es basa en "conjectures infundades" i mostra el "rebuig inqüestionable a qualsevol acte d'abús i pornografia infantil". Alhora subratlla que "sempre" ha tingut "molt clares" les responsabilitats com a professor i director de teatre i que ha intentat ser "rigorós i respectuós" amb l'alumnat i els actors amb què ha treballat. "El que pugui fer fora de la meva vida pública i laboral, amb respecte i consentiment, forma part de la meva vida privada", afegeix.Finalment, sobre la dimissió de la secretaria de Cultura de l'AADPC, Font afirma que ha pres aquesta decisió per "no fer mal als companys de professió". Assegura que la mantindrà fins que la seva imatge "no quedi neta". També reclama respecte a la presumpció d'innocència.

