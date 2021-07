El saltador Tom Daley: «Soc gai i campió olímpic»

“I feel incredibly proud to say I am a gay man and also an Olympic champion.”



Gold medal winner Tom Daley says he hopes his performance will inspire young LGBT people to realise “you can achieve anything”.



Read more: https://t.co/9b5sr5kcZe pic.twitter.com/XCFyZR5S7A — LBC (@LBC) July 26, 2021

El saltador de trampolí olímpicha aprofitat la roda de premsa posterior a la competició en què ha guanyat la medalla d'or per fer un al·legat contra LGTBIfòbia. "Crec que és una de les coses de les quals em sento enormement orgullós:", ha afirmat.L'esportista britànic, que ha obtingut la primera posició en trampolí de 10 metres sincronitzat, ha recordat comamb la seva mateixa orientació sexual. "Quan era jove em vaig sentir sol, diferent, sentia que no encaixava... hi havia alguna cosa en mi que mai no seria prou bo com la societat volia que fos", ha rememorat."Ser campió olímpic ara demostra que pots aconseguir qualsevol cosa", ha remarcat. Daley ha destacat que entre els atletes olímpics ara hi ha "més esportistes obertament homosexuals que en Jocs anteriors". "Espero que qualsevol jove LGTB pugui veure que no importa com de sol et sentir ara, no estàs sol. Pots aconseguir qualsevol cosa", ha reblat.Daley és, des que el 2013, amb 19 anys i després de participar en dos Olimpíades, publiqués un vídeo en què va parlar sobre la seva orientació sexual.

