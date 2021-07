Dos morts en dos accidents de trànsit quasi simultanis a Osona

Accident greu a la C-17 a l'altura de les Masies de Voltregà sentit Barcelona. L'autovia està tallada. pic.twitter.com/ZvEWEOTtAe — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) July 26, 2021

Segon accident a la C-37

Imatge de l'accident greu a la C-37 a l'altura de Torelló. La via està tallada per una topada frontal. pic.twitter.com/OnmPOGcPIr — Anti-radar Catalunya (@antiradarcatala) July 26, 2021

Tarda negra a les carreteres d'Osona. Dos conductors en morts en dos accidents a laa lesi a laEl primer accident mortal s'ha produït al punt quilomètric 72 de la C-17, a l’altura de les Masies de Voltregà. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a lesPer causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un xoc entre furgoneta i un turisme i ha mort el conductor del turisme. Pel que fa al conductor de la furgoneta ha resultati l’han traslladat a l’Hospital Parc Taulí.Pel que fa a la afectació viària, s’ha tallat la via en sentit Barcelona i es fan desviaments per la sortida 72. Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).Tot just 10 minuts després, s'ha produït a pocs quilòmetres de distància un nou accident mortal. Concretament, el sinistre s'ha localitzat al punt quilomètric 152 de la C-37, al terme municipal de. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a lesPer causes que encara s’estan investigant, s’ha produït un accident en el qual s’hi ha vist implicats dos turismes. A conseqüència del xoc, ha mort el conductor d’un dels vehicles i l’altre ha resultati l’han traslladat a l’Hospital de Vic.Arran de la incidència, que ha obligat a tallar la via en ambdós sentits de la marxa, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, ua dotació dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

