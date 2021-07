L'Hermitage insisteix a tirar endavant el projecte amb el Liceu

Janet Sanz, que els acusava d'haver fet una petició al Port -acceptada per la institució- per no haver de presentar-li un protocol de col·laboració amb el Liceu. Una decisió que, segons la tinenta d'alcaldia, denotava que "potser no hi havia tants treballs fets" i que l'aliança amb el Liceu era només "un últim recurs per aconseguir l'acceptació de l'Ajuntament".



Sanz també va explicar que l'Ajuntament presentarà un recurs contra la decisió del port del mes de maig d'aprovar la concessió de l'Hermitage però condicionada a l'aval municipal. Tot i així, es mostrava optimista per la "sintonia" que té amb el nou president de l'ens, Damià Calvet.



Sense entrar a rebatre aquest extrem, el nou comunicat de l'Hermitatge defensa que el museu "ha acollit amb entusiasme la possibilitat de treballar un projecte conjunt amb el Liceu". Els promotors es mostren comprensius amb les necessitats d'espai "raonables" del teatre de la Rambla i expressen el desig que aquest programa sigui "viable" i "integri ambdues entitats".

El comunicat de l'Hermitage no desmenteix les declaracions de la tinent d'alcaldia, que els acusava d'haver fet una petició al Port -acceptada per la institució- per no haver de presentar-li un protocol de col·laboració amb el Liceu. Una decisió que, segons la tinenta d'alcaldia, denotava que "potser no hi havia tants treballs fets" i que l'aliança amb el Liceu era només "un últim recurs per aconseguir l'acceptació de l'Ajuntament".Sanz també va explicar quecontra la dperò condicionada a l'aval municipal. Tot i així, es mostrava optimista per la "sintonia" que té amb el nou president de l'ens, Damià Calvet.Sense entrar a rebatre aquest extrem, el nou comunicat de l'Hermitatge defensa que el museu "ha acollit amb entusiasme la possibilitat de treballar un". Els promotors es mostren comprensius amb les necessitats d'espai "raonables" del teatre de la Rambla i expressen el desig que aquest programa sigui "viable" i "integri ambdues entitats".

Els impulsors del projecte l'a Barcelona han assegurat aquest dilluns que és "perfectament possible" tirar endavant la iniciativa conjunta amb el, de la qual per ara no es coneixen detalls. En un comunicat, els impulsors asseguren que és l'Ajuntament qui no està posant facilitats en no "oferir una major flexibilitat en els espais disponibles".L'Hermitage assegura que no té intenció de judicialitzar el conflicte però alhora sosté que el dret a veto per rebutjar el projecte "que s'atorga l'Ajuntament" no té empara en l'ordenament jurídic i no descarten la via judicial., avisen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor