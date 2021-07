El TSJC rebaixa de 31 a 22 anys la pena de l'autor principal de la violació múltiple de Sabadell

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunyahaper a l'autor principal de la, Mohamed A., comesa la matinada del 3 de febrer de 2019 en unadel barri de Can Feu.El TSJC ha canviat la seva qualificació dede les altres dues, cosa que redueix la pena dels nou anys inicials per a cadascuna d'elles a quatre anys i sis mesos. Una modificació de la sentència del passat mes d'abril , després que la Secció 6a de l'Audiència de Barcelona condemnés a ell i a uns altres dos, Jawad B. i Roduane O., aD'aquesta manera, el tribunal hapresentat pel principal responsable : "Revoquem parcialment la sentència pel que fa al pronunciament en què es condemna l'acusat com a cooperador necessari en comissió per omissió de dos delictes d'agressió sexual amb penetració".L'apel·lació feta de seva defensa s'ha basat, entre d'altres coses, en "la vulneració de la presumpció d'innocència", perquè s'ha basat en proves "insuficients", però que el dictamen judicial ha remarcat que lai absent de tota nota d'incredibilitat".A més, ha recordat la troballa de material genètic a lesde la noia. Ha corroborat la credibilitat de la versió de la jove violada, assegurant que lesque va fer davant la Policia, el jutjat i el dia del judici "són de forma substancial les mateixes".La sentència per la, a més d'aquests tres encausats, es va jutjar una quarta persona, Mustapha B., que va quedar absolta. Tot i així, hi ha un dels investigats, que es va fugar durant la instrucció , i una altra persona que estaria involucrada, però que no se l'ha pogut identificar. Manté, no obstant, les penes de 13 anys i mig de presó per als dos altres condemnats, en aquest cas per seri perla jove, que ho hauria reclamat en diverses ocasions.

