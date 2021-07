Els Mossos detenen nou membres del Sindicat d'Habitatge de Cassoles

Elshan detingut aquest dilluns al matí. La detenció ha generat explicacions radicalment oposades per part del col·lectiu i per part de la policia.d'una família vulnerable amb tres menors a càrrec. La família en qüestió hauria ocupat fa una setmana un pis propietat de la Diputació de Barcelona que feia mesos que estava buit, sempre segons la versió del col·lectiu.Els detinguts han estat traslladats a la comissaria de Les Corts, on han començat a declarar cap a les cinc de la tarda acusats de. El sindicat i altres grups del moviment per l'habitatge han convocat unai aquest vespre donaran més detalls de la situació dels detinguts en una roda de premsa a les vuit.L'acusació evidencia que la policia catalana manté una altra versió dels fets. Fonts oficials dels Mossos d'Esquadra asseguren aque el cos ha rebut un avís a les sis del matí ddel districte de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.Segons la versió policial, quan els agents han arribat al lloc dels fets han trobat di d'altres que vigilaven l'entorn de la finca per alertar de presència policial.

