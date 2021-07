Salut difon un qüestionari per saber si s'és contacte estret d'un positiu

Altres notícies que et poden interessar

Sovint existeixen dubtes sobre en quins casos s'és contacte estret d'una persona contagiada de Covid-19. Per resoldre la incògnita i, arribat el cas, poder fer aïllament, el Departament de Salut ha llançat el, a través del qual es pot respondre a aquesta pregunta en menys d'un minut.El qüestionari, de, pregunta, per exemple, si s'ha estat en contacte amb una persona positiva de coronavirus, si s'hi ha estat a menys de 2 metres de distància, si s'ha rebut la pauta completa de vacunació o si es tenen símptomes.Si el resultat del test indica que la persona és contacte estret, se li concreta que s'ha d'aïllar 10 dies a casa i que ha d'estar alerta per si desenvolupa símptomes. A més, se li notifica que, però que en cas que tingui algun malestar associat a la Covid ha de contactar amb el seu centre d'atenció primària o bé trucar al 061 Salut Respon.També se sol·licita que demani al seu positiu que accedeixi a ContacteCovid.Cat a través de l'SMS que rebrà i el reporti com a contacte estret. Un cop l'hagi reportat com a contacte estret, rebrà unlaboral, en cas de ser necessari.L'objectiu de l'eina és reduir les consultes de l'atenció primària i del 061 que no necessiten l'atenció d'un professional sanitari i, per tant, focalitzar l'ús dels recursos disponibles a l'atenció dels símptomes i altres problemes de salut, tinguin o no relació amb la Covid.

