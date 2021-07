L'Audiència de Barcelona reobre la causa per les subvencions de l'FMC

Valoració "molt positiva"

hala-investiga una presumpta malversació de cabals públics a la-, després que el jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, on es va derivar el cas des de Sabadell, l'arxivés perquè considerava que els fons eren privats Ara, ha estimat els recursos presentats per Fiscalia i la Plataforma Sabadell Lliure de Corrupció -acusació popular en diverses peces de la macrocausa- i seguiran les indagacions de les presumptes irregularitats i entre els investigats hi figuren l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos , en qualitat d'expresident de la FMC, així com, en qualitat d'assessora externa. Adolfo Moreno, exsecretari de la FMC; José Antonio Cabanillas, director de la Fundació ACSAR; Xavier Amor, actual alcalde de Pineda de Mar i assessor de la FMC en el moment dels fets, i Santiago Fontbona, exregidor d'Arenys de Mar i assessor extern de la federació.En la interlocutòria, l'Audiència ha considerat l'FMC com a ens públic, d'acord amb el Tribunal Suprem, ja que "el patrimoni de les societats mercantils participades per l'Estat o altres administracions o organismes públics, han de tenir la consideració de patrimoni públic i, per tant, poden ser objecte material del" sempre que compleixi alguns d'aquests supòsits: total participació, que sigui majoritària o la prestació, directa o indirecta, de serveis públics o participin del sector públic.Així com, la societat mixta se sotmeti a la fiscalització de l'Estat o d'altres administracions públiques i "hagi rebut subvencions públiques [...] per desenvolupar la seva activitat". I ha continuat la justificació en l'escrit, que als estatuts de l'associació es recull que està "[...] per a la defensa i la promoció de les autonomies locals".D'aquesta manera, s'hi destaca que elsentre els anys 2011 i 2012 corresponien a un 94,18% i un 94,16% de quotes d'ajuntaments, diputacions, consells comarcals, mancomunitat de municipis, Generalitat de Catalunya i subvencions oficials.La Plataforma ha valorat d'una forma "molt positiva" la reobertura de la causa, ja que, tal com ha subratllat, l'argumentació coincideix amb el que havien exposat i la. En un comunicat, l'acusació popular del cas Mercuri ha precisat que cada municipi aporta 0,20 euros per habitant cada any, uns fons que gestionen càrrecs electes. "Això porta a la perillosa conclusió que tot diner públic transferit a una entitat privada en forma de subvenció per una finalitat concreta pugui ser utilitzat de manera inapropiada i no ser objecte de malversació i corrupció", ha remarcat.Per tot plegat, l'Audiència ha dictaminat que "els fets denunciats revesteixen" i que no comparteix els arguments de la interlocutòria del gener de 2020, motiu pel qual decideix desestimar l'arxiu de la causa.

