Estabilitzat l'incendi de la Conca de Barberà i l'Anoia

Els Bombers de la Generalitat han informat que, segons ha comunicat el cos a través del seu compte de Twitter.Després dels treballs d'extinció d'aquesta nit, la situació ha millorat i això també ha permès aixecar el confinament a les poblacions pròximes deEn canvi, continuen evacuades 110 persones de masos de la zona, així com l'urbanització L'Aubreda de Sant Martí de Tous.Segons dades provisionals dels, el foc ha afectat una superfície de 1.657 hectàrees, la majoria de les quals, més de mil, al municipi de Bellprat. En concret, han cremat 1.069,5 hectàrees de Bellprat, 234 de Sant Martí de Tous, 233 de Santa Maria de Miralles, 70 de les Piles, 48,5 de Santa Coloma de Queralt i 2 de Pontils. Un total de 1.272 hectàrees són forestals, 380 agrícoles i 5 de sòl urbà. 1.218 hectàrees estan dins de l'Espai d'Interès Natural del Sistema Prelitoral Central.Les millorsamb un augment de la humitat i del vent ho han facilitat. "Afrontem una jornada de treball més optimista, amb una meteorologia més favorable", deien els Bombers aquest dilluns al matí. De fet, fins i tot ha començat a ploure a la zona en el moment de la roda de premsa del conseller."Ha estat una nit molt profitosa, però això no està acabat", deia el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que s'ha mostrat molt satisfet, després dels moments crítics d'aquest diumenge. El conseller ha agraït la tasca dels cossos d'emergència i voluntaris durant tota la nit. L'incendi es va iniciar dissabte amb uni la situació es va complicar molt ahir.Els bombers han demanat als veïns de la zona que no visitin l'incendi i que els deixin treballar tranquils. A hores d'ara encara hi ha algunes carreteres petites tallades , que podeu consultar aquí. Finalment els bombers han fet bones les previsions d'estabilització de l'incendi durant el dia d'avui. Durant la nit han continuat treballant a la zonaen unes hores que han estat molt intenses i crítiques. A primera hora del matí ja s'han incorporat nous efectius, tant terrestres com aeris.Eles va declarar dissabte a les 15.18 h al municipi de Santa Coloma de Queralt (Conca de Barberà) i, durant la tarda d'aquest diumenge va presentarde marinada que bufava des del sud i que empenyia les flames en direcció nord.L’incendi també va afectar Les Piles i Pontils, a la Conca de Barberà, i municipis de la comarca de l’Anoia com Bellprat i Santa Maria de Miralles.Pel que fa a les persones evacuades, aquest diumenge al matí van ser, que se sumaven a les 82 de dissabte, acollides a l'edifici, a Santa Coloma de Queralt i al, tot i que algunes van passar la nit a casa d'amics i familiars. Aquest diumenge s'han desallotjat també diversos masos de Sant Martí de Tous i una quarantena, aEl president de la Generalitat,, va visitar aquest diumenge el centre de comandament de l'incendi, a Santa Coloma de Queralt, per explicar que s'estava vivint una "". "El cap de l'incendi segueix molt actiu, les properes hores són clau", assegurava.L'avís es va rebre a les 15.18 hores d'aquest dissabte a tocar del quilòmetre 25 de la C-241d i va progressar ràpidament percap a l'est. En aquest punt del cap, els Bombers ha fet cremes d'eixamplament, protegint així el nucli deA més dels Bombers, també hi treballen 70 voluntaris de les(ADF) de la zona, tractors que ajuden a llaurar els camps i efectius del cos d'Agents Rurals. De fet, els Bombers han demanat que tots aquells pagesos que puguin llaurin els camps per mirar de frenar les flames. També s'ha demanat ajuda a la, que ha enviat 56 dotacions.Les flames arribaven aquest diumenge a la tarda al castell de Queralt, construcció que és Bé Cultural d'Interés Nacional. El foc ha anat creixent per la serra de Queralt a molta velocitat i ha encerclat les ruïnes, que són un símbol per la zona.No ha estat fins a 24 hores després de l'inici del foc que els Agents Rurals han començat a donar detalls sobre el possible origen de les flames. Segons han explicat, treballen amb dues hipòtesis: unao un. L'incendi, ja se sabia, va començar en camps de cereals a la vora d'una carretera i va cremar molt ràpidament fins a entrar en zona forestal. Segons les últimes informacions, s'hauria originat en dos punts.

