Les polèmiques declaracions d'Eto'o sobre la seva etapa amb Messi

Samuel Eto’o had to set the record straight when told "he played with Messi" 😅



(via roadto2022en/TikTok) pic.twitter.com/XjOY5heta4 — ESPN FC (@ESPNFC) July 25, 2021

és un dels jugadors més reconeguts del millor Barça de la història. El davanter, responsable de dos dels gols més importants de tots els temps pel club en dues finals de, ha estat el protagonista d'unes noves i contundents declaracions sobre el seu passat blaugrana., el camerunès ha tornat a demostrar el seu fort caràcter en corregir a un periodista que li preguntava sobre la seva etapa al costat deConcretament, l'entrevistador li preguntava com va ser el fet d'haver jugat "amb Leo Messi" i Eto'o, que mai es mossega la llengua, li ha volgut matisar. ", jo no vaig jugar amb Messi. En la meva època -al Barça-, Messi jugava amb mi, és totalment diferent", ha subratllat amb un somriure. L'exdavanter blaugrana no ha tingut mai paraules negatives per l'argentí i sempre ha volgut aplaudir tots els seus èxits futbolístics, sobretot els que ha aconseguit amb la samarreta delAra bé, Messi era un nouvingut en un equip que Eto'o liderava, sobretot després dels canvis que vva ser dels únics que es va quedar.ni companyia van sobreviure a aquella transició esportiva. L'ex 9 del Barça ho ha volgut deixar clar, entre somriures, que la jerarquia d'aquell equip era molt diferent de la concepció que es té de Messi en l'actualitat. Eto'o va marxar del club després d'aconseguir el triplet del 2009, després d'un total de 234 partits i 152 gols.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor