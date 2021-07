Torrent i els membres independentistes de la mesa, citats a declarar el 15 de setembre

El(TSJC) ha citat a declarar el 15 de setembre l'expresident del Parlamenti els exmembres de la mesaper un suposat delicte de. La sala civil i penal ha acordat obrir diligències contra ells després d'una querella per la, que considera que no van fer cas de les advertències del(TC) i van permetre el debat al Parlament sobre l'autodeterminació i la monarquia. S'enfronten a una pena d'inhabilitació i la resolució es pot recórrer, però el procediment tira endavant.En la seva querella, laels acusa de desobediència per haver permès el debat, el novembre de 2019, sobre el compromís amb l'exercici de l'autodeterminació i sobre la sentència de l'1-O, que reiterava la reprovació de. La sentència del TC de 2 de desembre de 2015 va declarar inconstitucional i nul·la la resolució 1/XI del Parlament de 9 de novembre de 2015 sobre l'inici del procés constituent. En aquella sentència, el TC ordenava a la mesa "impedir i paralitzar qualsevol iniciativa parlamentària que suposés ignorar o eludir la suspensió acordada". La Fiscalia creu que els investigats van desobeir el TC quan van permetre el debat.La Fiscalia també recorda que en lade 17 de juliol del 2019 el TC ja havia declarat inconstitucionals i nuls uns apartats d'una resolució del parlament on ja es reprovava l'actuació del rei en relació al procés En una resolució posterior -25 de juliol del 2019- es tornava a reiterar al reprovació al rei, i el 18 de desembre el TC va declarar nuls un altre cop aquests incisos.La resolució delde resposta a la sentència –la segona que motiva la querella- també incloïa una defensa del dret a l'autodeterminació, amb el compromís que "el Parlament reitera i reiterarà tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades (...) la defensa del dret a l'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania del poble de Catalunya".

