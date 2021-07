Descobreixen dues noves variants genètiques que s'associen a casos greus de Covid-19 en homes joves i sans

La investigadora Conxi Lázaro, una de les principals líders del projecte, ha assegurat que la troballa d'aquestes dues variants permetrà una millora en la investigació de mutacions del gen TLR7 i la predisposició a patir casos greus sense antecedents. "Diagnosticar deficiències en el TLR7 no només ens pot ajudar a escollir, sinó també identificar aquells pacients presimptomàtics en risc i dur a terme intervencions terapèutiques prematures", ha assegurat.la relació entre diverses mutacions del gen TLR7 i els contagis d'una Covid-19 severa en dues parelles de germans. Aquests resultats es van replicar en un estudi italià en el qual es va observar que el 2,1% dels homes menors de seixanta anys eren portadors de variants patològiques de TLR7, mentre que aquestes variants no es trobaven en cap cas lleu o asimptomàtic.El gen que codifica per TLR7 es troba al cromosoma X, del qual les dones en presenten dues còpies i els homes només una, per tant, perquè la funció del receptor es vegi afectada, en dones cal que les dues còpies estiguin alterades i en homes amb una mutació en l’única còpia ja pot tenir conseqüències funcionals.