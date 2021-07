Els comuns diuen a Junts que «el diàleg ha vingut per quedar-se»

El portaveu de, ha acusat aquest dillunsi el seu líder, l'expresident de la Generalitat, de no creure en la negociació entre el Govern i l'Estat i els ha advertit que "el diàleg ha vingut per quedar-se". "Encara que ho intentin bloquejar, aquesta és la via majoritària que volen els catalans", ha assegurat en una roda de premsa. Mena ha celebrat que la taula de diàleg tingui continuïtat aquesta tardor "a pesar de Junts i de Puigdemont" i l'ha atribuïda al fet que els comuns són al govern espanyol.En canvi, ha lamentat que el president de la Generalitat,, no assisteixi a laprevista aaquest divendres. "És una mala notícia", ha afirmat, perquè "Catalunya no ha de deixar buida cap cadira en cap taula de negociació". "No entenem que renunciï a un lloc important per poder reivindicar les propostes dels catalans", ha afegit, per la qual cosa li ha reclamat que "rectifiqui".De cara a laEstat-Generalitat de dilluns vinent, ha tornat a demanar a Aragonès que reuneixi les "principals forces polítiques de Catalunya" abans que se celebri per pactar una posició àmplia sobre les demandes que cal fer al govern espanyol. Ha avançat que els comuns tenen algunes propostes en matèria d'infraestructures, però ha puntualitzat que no les avançaran encara i s'esperaran a l'inici del debat dels propers pressupostos generals de l'Estat (PGE).

