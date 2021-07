Mor l'exalcalde de Gavà Dídac Pestaña

Ha mort el qui va se alcalde de la nostra ciutat, en Dídac Pestaña. Una gran pèrdua per a #Gavà, on va deixar un llegat extraordinari.

Amb un sentiment profund de tristessa i agraïment alhora, vull treslladar el meu sentit condol a la familia. Descansa en pau.🖤 pic.twitter.com/C4wvUy39KF — Gemma Badia /❤️ (@gebadia) July 25, 2021

Lamento de tot cor la pèrdua del company Dídac Pestaña. Ens deixa l'alcalde socialista que va preparar Gavà per a la seva gran transformació.



Un gran home i un referent de generacions que vam saber agafar el testimoni per a canviar la nostra ciutat. Fins sempre alcalde. DEP pic.twitter.com/srJ2xWoP8p — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) July 26, 2021

Ens ha deixat Dídac Pestaña, alcalde de #Gavà durant 20 anys i diputat al Parlament durant la VIII legislatura. Un dels alcaldes històrics del #BaixLlobregat i referent del municipalisme socialista. El meu condol a la família i als companys/es del @PSCGavahttps://t.co/1fxHNBg5b4 — Jaume Collboni (@jaumecollboni) July 26, 2021

L'exalcalde de Gavà Dídac Pestaña ha mort aquest dilluns als 63 anys. Pestaña va ser durant 20 anys alcalde pel PSC del municipi del Baix Llobregat, del 1985 al 2005. També va ser diputat al Parlament i vicepresident de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).L'Ajuntament de Gavà ha decretat dos dies de dol per la mort de Pestaña. Des d'avui i fins al dimecres al matí, totes les banderes dels edificis municipals onejaran a mig pal.La mort de Pestaña ha provocat una onada de reaccions a xarxes socials, començant pels que havien estat companys seus al PSC. L'alcaldessa de Gavà, Gemma Badia, ha qualificat de "llegat extraordinari" el pas de Pestaña per l'alcaldia.El president del grup parlamentari socialista, Salvador Illa, ha mostrat el seu condol amb la família de l'exalcalde, i de la mateixa manera ho han fet el ministre de Cultura i Esport i primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánche, fins fa poc alcaldessa de Gavà."Ens deixa l'alcalde socialista que va preparar Gavà per a la seva gran transformació", ha dit Sánchez. El primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha sumat a les mostres de condol. "Un dels alcaldes històrics del Baix Llobregat i referent del municipalisme socialista", ha dit.

