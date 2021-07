ERC passa pàgina a la polèmica dels avals de l'ICF: «El Govern ha fet el que pertocava»

Després de l'episodi de tensió a l'(ICF) per la utilització del mecanisme ideat pel Govern per avalar les fiances pels encausats pel, ERC ha intenta passar pàgina de la polèmica. "El Govern ha fet el que pertocava", ha afirmat la secretària general adjunta d'ERC,, que ha insistit que l'executiu "ha fet bé la seva feina", malgrat lesde l'òrgan de govern de l'ICF. "El mecanisme és impecable a nivell jurídic i legal", ha recalcat Vilalta.Els republicans confien que el(CGE) emetrà unsobre el fons complementari de riscos -la fórmula ideada pel Govern per avalar els alts càrrecs perseguits per l'acció exterior de la Generalitat- i que elpodrà convalidar el decret. ERC també entén que el Tribunal de Comptes no trobaràper tombar la fórmula d'aval de les fiances i prefereix "no avançar esdeveniments" en relació a si el partit respondrà amb el seu patrimoni. "ERC sempre es defensarà de qualsevol atac repressiu", ha explicitat la portaveu de la formació.Al marge de la valoració del paper del Govern en la causa del Tribunal de Comptes, els republicans també han exposat que perseguiran la "" en la reunió de la-que es produirà dilluns que ve- i en. Sobre la comissió bilateral, ERC ha insistit que la defensa dels "interessos de Catalunya" ha de ser ferma després d'"anys d'incompliments". En relació a la taula de diàleg, Vilalta ha evitat respondre, que han mostrat el seu escepticisme sobre els progressos de la mesa de negociació. "Nosaltres no farem l'estratègia dels braços caiguts", ha apuntat la portaveu del partit, que ha demanat fer possible la "construcció de confiances" per avançar.Vilalta ha aportat arguments de per què el president de la Generalitat,, no assistirà divendres a la conferència de presidents autonòmics convocada pel govern espanyol. ". Això no passarà en la conferència de presidents", ha recalcat la secretària general adjunta d'ERC. El partit entén que laserà una simple "fotografia". Els republicans també han exposat dubtes sobre els avenços que es poden aconseguir en el proper. "Dependrà de l'ordre del dia, de l'agenda i de si és útil", ha dit Vilalta.

