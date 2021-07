Barcelona rebaixa les sancions a particulars que lloguin pisos turístics il·legals

"Hem de diferenciar entre qui utilitza aquesta possibilitat de manera puntual perquè ha tingut una necessitat i les xarxes organitzades o qui té tres pisos i en lloga un com a allotjament turístic i diu que hi està empadronat", destaca la tinent d'alcaldia d'Urbanisme,, que explica que havien detectat "un problema específic" en situacions de particulars que s'havia de resoldre., que entrarà en vigor els propers dies.L'Ajuntament va posar en marxa el 2016 un pla de xoc davant del descontrol a la ciutat de pisos turístics irregulars. Aleshores les plataformes de lloguer turístic tenien publicats més de 6.000 anuncis de pisos turístics sense llicència. Des d'aleshores,. Els imports mínims de les sancions s'han determinat d'acord amb la Llei de turisme de Catalunya, que tipifica com a infracció molt greu el fet de comercialitzar o fer publicitat d'activitats o serveis turístics sense l'habilitació corresponent.Fins el gener del 2017,. A partir d'aleshores, arran d'un canvi normatiu a nivell català,. Si en el procés de tramitació dels expedients es justificava lloguer ocasional o situació de vulnerabilitat, les sancions es podien rebaixar de forma concreta per a cada expedient.Durant aquest temps, l'ajuntament ha identificat diferents tipus d'infractors i ha detectat unper completar els ingressos i que han d'afrontar sancions molt elevades i desproporcionades. A més, en molts d'aquests casos, els infractors eren veïns que actuaven sota la idea promoguda dels propis portals que fer d'amfitrions i oferir l'habitatge per estades curtes era una activitat legal i permesa i que van aturar l'activitat en el mateix moment de la incoació de la sanció.