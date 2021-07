Un perillós atracador de joieries fugat de Barcelona, capturat a Xile

Líder d'una banda violenta d'atracadors

La investigació per intentar trobar i detenir el fugitiu van començar l'abril del 2019, quani va aprofitar una sortida programada per a no retornar. Donada la seva perillositat i els seus antecedents, es van iniciar les gestions policials per a la seva localització, les quals van permetre saber que s'havia refugiat a França. En el transcurs de les comunicacions amb les autoritats franceses es va tenir coneixement que l’home podria haver abandonat el país, però es desconeixia el seu lloc de destinació.El detingut era el líder d'una banda organitzada, els membres de la qual eren tots de nacionalitat xilena i feien ús d'una desproporcionada violència i intimidació en els seus actes. Des de l'any 2008, quan es va registrar el seu primer ingrés a la presó, les seves entrades i sortides dels centres penitenciaris van ser freqüents.Els fets pels quals se l’estava buscant, quan una dotació dels Mossos d'Esquadra va observar un vehicle amb dos individus en actitud sospitosa. En procedir a la seva identificació, els subjectes van col·laborar inicialment, però van fugir posteriorment de manera sobtada a gran velocitat. En aquest intent de fugida, van col·lidir amb una moto conduïda per una dona que, a conseqüència del fort impacte, va caure a terra davant del vehicle.El detingut, que era el conductor del vehicle, va continuar amb la seva fugida passant per sobre de la moto i de la seva conductora, provocant-li múltiples ferides que van requerir la seva hospitalització urgent. Finalment, els dos ocupants van abandonar el vehicle, que havien sostret en dies anteriors, i van iniciar la seva fugida a peu. Les gestions de recerca van permetre la seva localització i detenció al cap de pocs dies durant una operació que va comportar la desarticulació d'un grup criminal especialitzat en delictes contra el patrimoni.Les recerques conjuntes dels dos cossos policials van concloure que aquesta persona podria trobar-se al seu país natal, a Xile. Una vegada confirmat aquest extrem, es van iniciar els contactes i intercanvis d'informació pertinents amb funcionaris de la Policia de Recerques de Xile, que van aconseguir,la detenció d'aquesta persona. El fugitiu portava una vida totalment integrada i residia en el domicili de la seva parella, lloc on va ser localitzat i detingut.