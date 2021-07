Els 4 restaurants preferits de la Rosalía a Barcelona

En Barcelona:



- La panxa del bisbe

- Xemei

- Bar del Pla

- Shunka

😍😍😍 — R O S A L Í A (@rosalia) July 25, 2021

és una de les artistes catalanes que genera més interaccions (i provoca més expectació) cada vegada que apareix a les xarxes. Encara que no hi participi de manera diària, a vegades ni tan sols de manera setmanal, la cantant de Sant Esteve Sesrovires va decidir ahir diumenge respondre diverses preguntes, qüestions o simplement dir la seva a tot el que li escrivien els fans al seu compte de Twitter.o l'última sèrie que ha vist.És en aquesta situació on va rebre la pregunta de quin és el seu restaurant preferit. Rosalía, que ha viatjat per tot el món,. El primer de tot que ha citat és, un dels clàssics i més estimats del barri de Gràcia. Situat al cor del barri, és al carrer del Torrent de les Flors, entre el carrer Cardener i el carrer de Sant Salvador.El segon que ha citat la catalana és el, al Poble Sec, especialitzat en la cuina italiana de la regió del Vèneto: pasta i marisc. Rosalía també ha recomanat als seus seguidors un dels restaurants i bars més carismàtics de la capital catalana, situat al Born. Es tracta del, al carrer Montcada, on precisament la cantant va ser-hi aquest mateix cap de setmana.A través dels seus stories d'Instagram va ensenyar part del local, especialitzat en tota mena de cuina clàssica, mediterrània i catalana. L'últim restaurant preferit de la Rosalía a Barcelona és el, un japonès també situat al Born. Es troba al carrer dels Sagristans, molt a prop de la Via Laietana i just darrere de la plaça de la Catedral.

