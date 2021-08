Vox assenyala a Casado el camí de la intransigència

Vox no busca pescar a l'esquerra

Les eleccions delvan suposar l'inici d'una legislatura que elegiria, per primer cop des dels anys de la República, el primer president de la Generalitat d'Esquerra Republicana. Tot un canvi de significació històrica. Però també van ser les primeres en què una formació d'irrompia a la cambra. I ho feia de manera rellevant, amb l'elecció d'. Vox, el partit que presideix, entrava al Parlament i constituïa un grup parlamentari. Un fet que el PP no era capaç d'assolir. Amb quatre diputats la legislatura anterior, els populars en perdien un i restaven al grup mixt.L'èxit dea Catalunya i el triomf d'a Madrid en les eleccions a la Comunitat del mes de març, amb un discurs proper al de la formació de Santiago Abascal, han fet bascular altra vegada, convertit cada vegada més en un dirigent tàctic que es mou segons el ball canviant que emeten els sondejos.Fins al moment, la irrupció de Vox en el terreny de joc ha condicionat enormement la posició de les altres forces de la. Fins al punt que es pot dir que el gir donat per Pablo Casado cap a posicions més regressives -després de l'intent de moderar el discurs en el moment de la moció de censura d'Abascal contra- respon perfectament a la petjada de Vox. Un dels darrers episodis que s'ha viscut és el referent a la declaració d'Abascal com a persona non grata a, el 23 de juliol.La presència i les declaracions del líder de Vox a Ceuta, en plena crisi en aquell enclavament, van fer que l'Assemblea de Ceuta votés, amb l'abstenció del PP, una declaració contra Abascal per incitar a l'després d'assenyalar la població musulmana com a. El PP, que governa Ceuta, es va abstenir, però la pressió de l'ala dura del partit va fer que Casado tornés a cedir i rebutgés la declaració contra Abascal.Un altre gest cap a Vox per obtenir l'objectiu que busca Génova: arrabassara Vox i impedir que creixi electoralment. A un preu que el temps dirà si és massa alt: dur el PP cap a posicions cada cop més retrògrades. També la líder de Ciutadans,, ha buscat arreplegar algun vot criticant l'abstenció inicial del PP a Ceuta.En el terreny de la política catalana, també s'ha evidenciat aquestade Casado. La seva oposició bel·ligerant contra els indults respon a això. Com també la decisió de no perdre ni un vot espanyolista. Les seves declaracions a les afirmant que allí no s'hi parla el català , sinó l'eivissenc, el mallorquí..., indiquen que en la seva aposta decidida per una línia ultraespanyolista, està disposat a conviure amb la ignorància., Vox reprodueix el que està fent en la política espanyola. Va entrar al Parlament de Catalunya liderat per, fins aquell moment diputat al Congrés. Des d'aleshores, el discurs fet pel partit ha respost als cànons previsibles d'una formació. El mateix que ha fet en la política espanyola ho ha traslladat a la. L'hostilitat extrema envers el sobiranisme i l'exigència de més repressió ha estat en el centre dels seus missatges. Els temes de la seguretat i la immigració han estat també dominants en les intervencions fetes en els plens.Els diputats de Vox han demanat la il·legalització de laper "pels carrers de Catalunya (4 de març), atacs aamb la presentació de 200 preguntes sobre "les despeses que suposa per als catalans" (9 d'abril), reforçar lapública i expulsar els(16 d'abril), la supressió de les delegacions a l'exterior (5 de juliol)... També han aconseguit una victòria legislativa. Degut al rebuig de Vox, el Parlament no ha pogut aprovar una declaració institucional contra l'homofòbia , l'1 de juny, ja que requereix la unanimitat de tots els grups. Això va fer que la declaració quedés com un posicionament de la junta de portaveus.Els missatges llançats per Vox a Catalunya i a Espanya no han mostrat, fins al moment, una tendència, és a dir, propostes de tipus social que intenten foradar en el segment sociològic de l'esquerra com ha fet ela França. Vox continua arrelat en el terreny de la dreta extrema mési les incursions que fa en els àmbits de la problemàtica social cerquen tan sols generar crispació entre comunitats, com en el tema de la immigració.Es delata en el discurs de la majoria dels seus dirigents i l'origen ideològic d'alguns d'ells. Si el líder de la formació, Santiago Abascal, va ser durant molts anys membre destacat del PP basc, tambéva militar en els rengles populars. I el portaveu adjunt al parlament, Antonio Gallego, va ser diputat al Congrés en el grup popular.La presència de Vox a la cambra catalana va provocar una reacció de la majoria de forces polítiques . Elno es va voler afegir alque van subscriure el bloc sobiranista i els comuns. Però sí que Junts, ERC, comuns i socialistes van acordar un decàleg que va fer que Vox restés fora de les meses de les comissions. Així mateix, el partit d'Abascal no va poder elegir unni ser present en ladel Parlament.D'alguna manera, però, és una estratègia que sembla satisfer tothom. Al bloc democràtic li permet escenificar el seu posicionament envers Vox i barrar-li el pas a més poder institucional. A Vox li facilita aparèixer com el partit que més resisteix a la majoria sobiranista. Els qui poden quedar més desdibuixats són el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor