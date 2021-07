Lamentamos profundamente comunicar que Hugo Millán nos ha dejado. Siempre te vamos a recordar por tu sonrisa, tu gran corazón y tu profesionalidad. Descansa en paz, Hugo. Siempre vas a estar en nuestros corazones y te recordaremos así, sonriendo, como siempre. Te queremos. pic.twitter.com/erDvI4OIsk — Cuna de Campeones (@cuna_campeones) July 25, 2021

El pilot de motosmentre participava en una prova de la Talent Cup que es disputava aquest cap de setmana al circuit de Motorland d'Alcanyís, a Terol. El piloti desprésque el seguia.Ha rebut cops a la zona de l'esquena i del cap iTot i això, el jove pilot ha perdut la vida a l'hospital del circuit de Motorland. Després, ha estat traslladat en helicòpter a l'Hospital Miguel Servet de Saragossa on es farà l'autòpsia.L'adolescent, promesa de l'motociclisme espanyol, havia competit en altres ocasions al circuit aragonès. El jove militava a la Cuna de campeones, que l'ha despedit a través del seu compte de Twitter: "Sempre et recordarem pel teu somriure, el teu gran cor i la teva professionalitat".Després d'aquest incident, s'han suspès la segona carrera de l'Europeu de Moto2 i la segona de la Talent Cup, la categoria on corria el jove. Millán era segon de la classificació del campionat per darrera del seu company d'equip Xabi Zurutuza.

