Dues germanes de Terrassa, les més moroses de Catalunya

Amb relació al 2019, es multiplica per substancialment la quantitat a pagar, i és que aleshores es van identificar nou deutors que tenien pendents d'abonar 14,8 milions. Segons l'ATC, aquest increment es deu al fet que s'han incorporat deutes que en el moment de la publicació de la primera llista estaven pendents de processos judicials i que s'aniran resolent al llarg de l'exercici del 2020.

Llista de persones i societats que deuen més d'un milió d'euros a hisenda. Foto: ATC

Dues germanes desón les persones que devien més diners, a finals del 2020, a l'). Així ho certifica la llista publicada per la hisenda pública catalana, on es fan públics els noms de 17 contribuents que superen el milió de deute, entre els quals deuen un total de 36 milions d'euros.I aquesta llista està liderada per. La primera deu 3.599.888,98 euros, i la segona, 3.529.826,54. La família es dedica al, amb una empresa relacionada amb laamb seu a Terrassa. En tercer lloc es troba l'empresa, dedicada al(3.374.100,77 euros), però el tercer particular que més deu és, amb 3.087.924,15 euros, dedicada a la fabricació de maquinària i peces de

