Jordi Turull: «L'independentisme és imbatible si hi ha unitat, lleialtat i confiança»

L'exconsellerha passat aquest diumenge pels micròfons de, després de completar ahir la Travessa per la Llibertat , on ha manifestat que l'independentisme és "imbatible" si hi ha "".Ho ha fet responent a les paraules de la ministra de, que afirmava aquest dilluns que els independentistes "haurien d'haver après la lliçó" . Turull assegura que ja l'han après, i és que "l'Estat està disposat a tot per intentar reprimir el que diuen les urnes a Catalunya".En aquest sentit, ha reconegut confiar "poc" en la taula de diàleg, "per l'actitud de sempre de l'Estat". Turull creu que amb dues o tres reunions ja n'hi haurà prou per veure si hi ha "ganes" de resoldre el conflicte polític o només és, per part de l'Estat, un instrument per "fer bullir l'olla" i "".Segons ha dit, aquest conflicte només es podrà resoldre deixant "que la gent de Catalunya", i ha remarcat que, per ara, "només" la part catalana ha presentat una proposta.Pel que fa a les, Turull creu que el diàleg entre elles ha de ser "permanent", i que a mesura que es vagi veient quin pot ser el recorregut de la taula bilateral amb l'Estat espanyol, "no crec que ningú que vegi que no porta enlloc vulgui mantenir els dos anys de marge per un tema de calendari".