Els pagesos finalitzen una «bona collita» del cereal

Els preus "s'han comportat"

Santiago Caudevilla, responsable de cereals de la Unió de Pagesos Foto: ACN/Anna Berga

El Departament d'Acció Climàtica preveu un augment de la producció de blat

Un camp de blat a Arbeca Foto: ACN/Anna Berga

Pel que fa als preus dels cereals,celebra que s'han "comportat", tot i que són conscients que no és una situació favorable per alEl sindicat assegura que el cereal "ho necessitàvem", perquè feia anys que "tiraven de patrimoni" perquè no cobrien els. En aquest sentit, Caudevilla ha expressat la preocupació dels pagesos perquè aquests costos es mantinguin elevats i la campanya de l'any vinent no vagi tan bé. Les despeses que destaquen són els, lesi el, que "quan hi ha bonança econòmica tendeixen a pujar i després no baixen".Elha previst un augment d'un 25% en la producció de, situant-se en unesa Catalunya. La d', en canvi, es mantindrà lleugerament per sota respecte l'any passat, i arribarà a les(6,6% menys).En concret, a la, on es produeix el gran gruix de cereal, el departament preveu que la collita de blat augmenti un 32,8%, arribant a les, i la d'ordi caigui un 4,9%, fins a lesPel que fa a les xifres de superfície de cultiu, actualment és dei de, unes xifres similars l’any 2020, segons les dades del departament.