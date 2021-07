Estabilitzat l'incendi forestal de Ventalló

Els Bombers de la Generalitat handes d'aquest dissabte a la tarda. Segons les darreres estimacions dels Agents Rurals, les flames ja han afectat unade massa forestal.En l'extinció de l'incendi hi treballen uns trenta mitjans terrestres dels Bombers de la Generalitat. L'alcaldessa de Ventalló, Remei Costa, ha explicat que el foc ha començat a la zona coneguda com el Forn, que no és de difícil accés, ha saltat la carretera i ha evolucionat cap a les Olives i Garrigoles.ja que el foc és prou lluny de les zones habitades.L'avís del foc es va rebre a les 17.32 hores en una zona boscosa propera a la GI-624, als Masos de Ventalló. Com a mesura preventiva està tallada la GI-624 a Ventalló, la GI-623 fins a Camallera i la GI-631 a Vilopriu. El foc coincideix en el temps amb un altre foc forestal a la Conca de Barberà i l'Anoia, cosa que impedeix destinar-hi més dotacions. A més, la zona ja va patir

