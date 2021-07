Restablert el subministrament elèctric a Catalunya

Els'ha restablert després d'una apagada global que aha arribat a afectar uns. El servei s'ha restablert totalment cap a tres quarts de sis de la tarda, segons han informat fonts de. La caiguda ha durat aproximadament una hora, tot i que el servei s'ha anat restablint progressivament durant aquest període.La manca de subministrament elèctric ha afectat també a altres, fins arribar a un total. La causa ha estat un incident provocat per un hidroavió en una línia al sud de França que ha obligata desconnectar laamb aquest país per evitar afectacions al sistema elèctric.L'apagada ha afectatde Catalunya, tot i que el servei s'ha anat restabliment progressivament. Protecció Civil de la Generalitat ha rebut l'avís per part d'Endesa cap a tres quarts de cinc de la tarda. S'han quedat sense llum abonats de municipis com Barcelona, Terrassa, Manresa, Flix, Granollers, Ripollet, o diversos municipis del Maresme. Una hora després de l'incident, el servei s'ha restablert totalment.El subministrament elèctric no ha quedat tallat només en municipis catalans. Ciutats comtambé s'han vist afectades, i la incidència fins i tot ha arribat a Portugal.Segons han informat Red Eléctrica, un incident amb unha generat un problema a la xarxa francesa de molt alta tensió. Això ha provocat la desconnexió temporal de la península Ibèrica amb la resta d'Europa. Fonts de la companyia han explicat a l'ACN que la desconnexió s'ha fet seguint un protocol internacional, i que la manca de subministracions a diversos punts de l'Estat no ha estat a causa d'una avaria a les línies elèctriques espanyoles.Per la seva part, Endesa ha explicat que les proteccions han actuat correctament per evitar unadel sistema.

