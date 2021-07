Els Bombers treballen en dos incendis a la Conca de Barberà i a l'Alt Empordà

El cap de l'#IFSantaColomaQueralt ha saltat la carretera B-220 i ha agafat massa forestal. #Bomberscat hi som amb 55🚒 i 8🚁 pic.twitter.com/MteNAKd935 — Bombers (@bomberscat) July 24, 2021

Els Bombers treballen aquest dissabte per apagar dos nous incendis, un a(Conca de Barberà) i un altra a(Alt Empordà). Aquest darrer, que per ara és més petit que el primer, afecta vegetació forestal i s'ha encès prop de la carretera GI-624. L'avís del foc s'ha rebut a les 17.32 hores en una zona boscosa propera a la GI-624, als. Segons les darreres estimacions d'Agents Rurals, les flames han afectat una quinzena d'hectàrees de massa forestal. En l'extinció de l'incendi hi treballen 36 mitjans terrestres i vuit aèries dels Bombers. Com a mesura preventiva està tallada la GI-624 a Ventalló i la GI-623 fins a Camallera. L'incendi és molt actiu i està descontrolat, però no hi ha cap nucli de població proper.Pel que fa a l'incendi de Santa Coloma de Queralt, afecta ja unes 110 hectàrees i obliga a confinar el nucli de Sant Gallard, al municipi veí de les Piles. 48 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat treballen en el foc, que crema majoritàriament terreny agrícola de Santa Coloma de Queralt, lesSegons els, de les 110 hectàrees afectades, 95 són camps agrícoles i 15 hectàrees de zona forestal. S'han tallat al trànsit dues carreteres properes a l'incendi, la C-241d i la T-201. L'avís del foc s'ha rebut a les 15.18 hores d'aquest dissabte a tocar del quilòmetre 25 de la C-241d i ha progressat ràpidament per camps de sembrat en direcció est, saltant la carretera T-201.En aquest punt del cap, elsha fet cremes d'eixamplament, protegint així el nucli de Sant Gallard. En el dispositiu d'extinció treballen 48 dotacions terrestres (entre les quals 26 vehicles d'aigua, unitats GRAF- Grup d'Actuacions Forestals, EPAF - Equip de Prevenció Activa i GROS - Grup Operatiu de Suport) i 12 mitjans aeris (6 avions de vigilància i atac, 4 helicòpters bombarders i 2 helicòpters de comandament). A més també treballen efectius de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de la zona, tractors que ajuden a llaurar els camps i efectius del Cos d'Agents Rurals.està duent a terme el control dels accessos a la zona que afecta, segons el Servei Català de Trànsit, del quilòmetre 10 al 27 de la carretera T-201 a Santa Coloma de Queralt i del quilòmetre 10 al 17 de la C-241d. A més, també s’han desplaçat dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu.de la Generalitat manté en ALERTA el pla especial d'emergències per incendis forestals INFOCAT i demana a la ciutadania extremar al màxim les precaucions en el medi natural i evitar qualsevol conducta de risc. En cas de veure foc o fum cal trucar ràpidament al telèfon d'emergències 112.

