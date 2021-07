El pitjor incendi de la temporada segueix descontrolat a la Conca de Barberà i l'Anoia

Diumenge d'alerta extrema

Els Bombers treballen des d'aquest dissabte per apagar dos nous incendis, un a(Conca de Barberà) i un altre a(Alt Empordà). El primer preocupa especialment els Bombers i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, s'hi ha desplaçat per seguir-lo sobre el terreny. Afecta ja gairebé 1.200 hectàrees i ha obligat a evacuar unes 82 persones a la serra de Miralles i la serra de Queralt. Segons expliquen els Agents Rurals, més de 750 hectàrees afecten l'Espai Natural Protegit del Sistema Prelitoral Central.Uns 300 efectius delsde la Generalitat hi treballen per combatre el foc, que va començar la crema sobre terreny agrícola de Santa Coloma de Queralt, les Piles i Bellprat, però ja s'ha endinsat en terreny forestal. Als volts de les 20 hores d'aquest dissabte, els flancs de l’incendi van començar a obrir-se i una explotació ramadera i un mas han quedat molt afectats pel foc.. "Les properes dues hores són molt crítiques", ha explicat el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, en roda de premsa a les 10.30 hores.L'avís es va rebre a les 15.18 hores d'aquest dissabte a tocar del quilòmetre 25 de la C-241d i ha progressat ràpidament percap a l'est. En aquest punt del cap, els Bombers ha fet cremes d'eixamplament, protegint així el nucli de. Segons informa el, continuena la circulació les següents carreteres: la T-201 a Santa Coloma de Queralt, la C-241d a Sarral, la B-220 i la BV-2201 a Bellprat.A més dels Bombers, també hi treballen 70 voluntaris de les(ADF) de la zona, tractors que ajuden a llaurar els camps i efectius del cos d'Agents Rurals. De fet, els Bombers han demanat que tots aquells pagesos que puguin llaurin els camps per mirar de frenar les flames. També s'ha demanat ajuda a la, que ha enviat 56 dotacions i es preveu que n'enviï més.L', i el conseller Elena han demanat laen un. Ara mateix estan cremant tres incendis simultàniament i "no ens podem permetre més focs", han dit. Així, Borrell ha demanat que esAl mateix temps, el conseller d'Interior haque estan treballant arreu del territori català per combatre aquests focs. Ha fet referència, doncs, als Bombers, Agents Rurals, Mossos, serveis d'emergències (SEM) i protecció civil.

