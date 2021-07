Detingut un home mentre conduia dret un descapotable

Laha detingut a Huelva un home que. En el moment dels fets, a la localitat de Cartaya, el conductor estava, fet que li impedia controlar el volant i els pedals de vehicle.Va circular durant uns, tal com informa el Diario de Huelva, mentre es creuava amb vehicles que circulaven en sentit contrari. Mentrestant, l'acompanyant el gravava i hoAixí, el conductor del vehicle està sentper la seva implicació en un delicte contra la seguretat vial que posava en perill la integritat física de la resta d'usuaris de la via, així com la seva. Ara per ara està a disposició judicial al Jutjat d'Ayamonte, a Huelva.

