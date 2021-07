Jordi Turull culmina la «Travessa per la Llibertat» a Arnes

L', a la Terra Alta. Va començar el dissabte 10 de juliol a Portbou i ha estat un viatge que ha durat catorze dies.Ho va explicar el primer dia: la iniciativa volia ser, alhora que un mètode per "" amb la causa independentista. Així, Turull, i tothom qui l'ha acompanyat al llarg d'aquests dies, han culminat la "Travessa" a Arnes reivindicant el seu compromís: "Ho tornarem a fer i millor".Al llarg d'aquest trajecte que ha creuat Catalunya, Turull ha estat acompanyat per centenars de persones que han volgut fer-li costat a qui s'han sumat companys com Jordi Puigneró, Josep Rull, Jordi Sánchez o l'advocat Jordi Pina. A més, l'exconseller ha visitat llocs emblemàtics per al moviment independentista.La primera setmana va passar per Amer, el poble de Puigdemont, on el va rebre la germana de l'expresident . Era la quarta etapa i el va acompanyar la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis. També va fer parada a Vic, on es va retrobar amb els seus companys presos : Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn van participar en un dels actes més multitudinaris i festius des que van sortir de la presó.Un altre punt clau va ser l'etapa que va creuar el Bages, amb final a Manresa, on el va rebre el president, Pere Aragonès, i va recordar l'exdiputada de la CUP Anna Gabriel , exiliada a Ginebra des del 2017. Va ser aon l'esperavaqui va cridar a "seguir omplint" la Caixa de Solidaritat per evitar la ruïna de "34 servidors públics".La "Travessa de la Llibertat" de Turull ha tingut banda sonora oficial. La cançó Els nostres tambors del grup català Buhos ha acompanyat l'exconseller durant aquests catorze dies. I, en l'etapa entre Albarca i Escaladei, un dels membres del grup, el bateria Joan Blázquez, va recorrer el trajecte juntament amb Turull i la seva esposa, el dia que es complien anys del seu casament.

