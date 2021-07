Concert privat de violoncel a l'UCI per al seu pare en Covid

Altres notícies que et poden interessar

L'va acollir el 10 de juliol un, just abans de l'activació de la fase que restringeix les visites com conseqüència de la cinquena onada de la Covid-19. La música va ser interpretada per un, que va interpretar un petit repertori musical, ingressat a causa del coronavirus, a qui feia dos mesos que no veia.Una setmana després de la visita,(ECMO) que l'ajudava a respirar. Així, des del centre mèdic asseguren que els seus pulmons ja funcionen i que ara se centra en recuperar la musculatura.El jove està cursant el seu primer any al Conservatori de Badalona, i durant la visita va interpretar peces deHo va fer dies abans de la implementació de les noves restriccions, a partir de les indicacions dels metges de l'hospital, que van considerar que la música podia "animar" el pacient, que portava un temps "ensopit".Tal i com ha explicat la doctora adjunta del Servei de Medicina Intensiva, Carolina Maldonado,. "El retrobament va ser molt emotiu, vam acabar tots plorant", apunta. De fet, afegeix que la resta de pacients desperts preguntaven qui tocava i quan els hi explicaven que era un nen de 13 anys "no donaven crèdit".

