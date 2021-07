Jaume Padrós critica la falta de distàncies al festival de Cap Roig

Mentre els professionals sanitaris estan al límit i s'ha de restringir l'activitat assistencial a les urgències i els procediments inajornables, alguns sectors del país van fent com si el moment no anés amb ells. Ahir nit @CapRoigFestival on són les distàncies ? @govern pic.twitter.com/Ighfl6a0bS — Jaume Padrós 🎗 (@jaumepadros) July 24, 2021

Lano cessa, els hospitals estan cada dia més tensionats i les autoritats no deixen d'avisar delsTres elements que fa un any i mig que ens acompanyen i que Salut recorda constantment.Aquest divendres Salut ha confirmat que els CAP i hospitals només atendran cites d'urgència donada l'alta activitat i pressió assistencial que tenen els centres sanitaris. I un grup d'experts han explicat aque la cinquena onada es pot explicar per tres factors: elEl conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va confessar fa uns dies que els festivals massius d'estiu potser no s'haurien d'haver celebrat , però aquest divendres s'ha engegat el Festival de Cap Roig. Elha criticat al seu compte de Twitter la: "Alguns sectors del país van fent com si el moment no anés amb ells".

