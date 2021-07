Militars espanyols als Bàltics i la qüestió catalana

La situació que es va viure en aquell moment és molt representativa de l'aposta que successius governs espanyols han fet durant els darrers anys per a enfortir les seves relacions amb els països bàltics, i de l'important leverage que Madrid té ara mateix sobre els seus governs.



Tenint en compte que el mateix ex-ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel García-Margallo, va confessar a finals de 2017 que la presència militar espanyola a la zona estava condicionada al fet que els

els governs Bàltics recolzessin la posició espanyola pel que fa a la qüestió catalana, aquest és un exemple que demostra fins a quin punt la qüestió catalana té un impacte i influeix com a factor fonamental en la presa de decisions de la política exterior i de defensa de l'Estat espanyol.



També, demostra com Madrid ha sabut aprofitar els canvis geopolítics a l'Europa oriental per a avançar posicions en la defensa del seu principal interès nacional: mantenir la unitat territorial de l'Estat.

Eurofighter Thyphoon espanyol

i el, un think tank de política internacional, estrenen el segon episodi de la col·laboració que permet als lectors del diari atansar-se, de forma periòdica, didàctica i també realista, a l'envitricollat àmbit de. Ens hi posem amb la segona entrega, on el politòleg Abel Riu desgrana el desplegament militar espanyol al Bàltic i com això ha afectat la qüestió catalana.

