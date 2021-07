L'impacte de l'oci nocturn

Quins han estat els principalsde la pandèmia? En quins àmbits s'han produït més brots? Elen té comptabilitzats més de 800, en els informes tècnics setmanals de vigilància deld'entre el 21 de juny i l'11 de juliol, dels quals gairebé 700 tenen un origen identificat. I els que han afectat més persones són de l'àmbit social, especialment les, elso l', mentre que, en canvi, grans esdeveniments com elsno apareixen en posicions destacades.No es tracta, però, d'un llistat complet i finit. Si ja és complicat calcular el nombre de contagis realment ocorreguts, ja que molts no s'acaben detectant en tractar-se, tampoc no sempre es poden traçar les cadenes d'infecció ni determinar les ocasions en què se'n produeixen molts de cop. Especialment, quan es tracta d'espais informals amb afectats sense vincles entre ells, com en molts espais d'oci, ja que elsno disposen de la informació de tots els presents per establir-ne vincles.Una altra limitació són els recents protocols dearran del col·lapse del sistema, més laxes a l'hora de fer emergir contagis entorn dels casos que es detecten. Si abans dees trucava als contactes del 86,9% dels infectats detectats i es feia seguiment de quasi tots ells, en la setmana del 5 a l'11 de juliol -última amb informe publicat- tan sols es va avisar al 32,2% dels contactes de positius i es va passar a fer seguiment del 56,2% d'aquests. Coneixent aquestes dificultats i els biaixos que provoquen, però, els resultats apunten que les trobades socials serien el primer focus de brots aquesta cinquena onada.En primer lloc, quasi la meitat dels brots serien de l'àmbit social, però la ràtio d'infectats per aquests brots és molt elevat, de 9 persones a cadascun, motiu pel qual aquests sumen quasi dos terços del total de contagis en brots, en les tres setmanes analitzades. En segon lloc, l'és el responsable del 30,7% dels brots, per bé que tan sols del 18,3% de contagis, ja que cadascun d'ells incloïa el nombre més baix de persones, només quatre de mitjana. Finalment, a l's'haurien originat el 14,9% de brots, amb l'11,2% de positius, i finalment, el 5,5% restant de brots s'haurien produït en l'-percentatge molt baix pel fet que la majoria de cursos ja estaven finalitzats-, amb el 4,9% de contagis.Aquests 670 brots, en tot cas, haurien causat 4.505 infeccions. I només en l'última de les tres setmanes analitzades, es van detectar 49.093 positius en total, fet que evidencia que els brots trobats causen de forma directa un percentatge petit del total de contagis. Malgrat tot, es pot tractar de xifres representatives del total de brots no detectats i, a més, tenen la complicació afegida que poden causarper part de cadascun dels infectats en cada brot, fins que aquests s'identifiquen i aïllen, provocant així danys elevats indirectes.Posant la lupa en àmbits més concrets, els informes de vigilància epidemiològica apunten a que les trobades d'amics causen un de cada cinc brots (el 20,9%), amb el 17% d'infectats, essent el principal focus. En segon lloc, leshaurien provocat el 13,9% de brots, però tan sols el 9,5% de contagis, ja que la quantitat d'implicats en cadascun seria baixa. Més perillosos van ser els viatges de final de curs, amb el 0,6% de brots però el 16,2% d'afectats, ja que cada brot hauria provocat 182,3 contagis, de mitjana.Igualment, lestambé haurien causat força brots, el 9% del total, però tan sols el 4,5% dels contagis. En canvi, a l'oci nocturn haurien tingut lloc el 7% dels brots detectats, amb un percentatge d'afectats que el duplica, del 14,7% del total, i això que aquest seria un àmbit de difícil detecció de brots, pel fet de coincidir-ho molta gent desconeguda entre si. Segurament per aquest motiu, el Govern va fer marxa enrere i va tornar a tancar l'oci nocturn a principis de juliol Elso elstambé serien altres àmbits en què s'haurien detectat quantitats rellevants de brots i contagis massius. En canvi, per ara sembla que els grans festivals no emergirien com a focus importants de contagis, amb les dades que existeixen ara. Cal tenir en compte, però, que municipis que n'han allotjat -com- han disparat els positius, així que caldrà esperar als estudis de contactes específics que s'han impulsat en aquests esdeveniments per calibrar de forma més acurada l'impacte que han tingut.Pel que fa a l'àmbit territorial, els informes de Salut situen fins a 832 brots sobre el mapa, també entre el 21 de juny i l'11 de juliol, amb 4.854 afectats. Els distribueix per zones de vigilància epidemiològica i la que ha detectat més brots és la de-amb l', el, l'i el-, amb una quarta part del total.En segon lloc, lava patir-ne un de cada cinc, per davant de la ciutat, amb el 16,2% -tot i ser l'origen i epicentre de la cinquena onada en termes globals, cosa que assenyala que molts brots no es deurien detectar-. On menys se'n van trobar és ai lesAquests informes tècnics del Departament de Salut també aporten altra informació rellevant, com el fet que l'11 de juliol ja hi havia 9.566 persones amb, una xifra que representa escassament el 0,25% dels vacunats amb totes les dosis -i aquests casos, a més, normalment són més lleus-. En les darreres setmanes, a més, a l'entorn del 2% de positius es detectaven en persones que ja haurien passat la malaltia i, per tant, s'havienA la següentes poden consultar totes les dades de brots i quantitat d'afectats, per àmbits i en cadascuna de les tres setmanes analitzades, amb la possibilitat de reordenar les columnes per ordre creixent o decreixent dels seus valors, per analitzar on hi ha hagut un impacte major i menor.

