CAP i hospitals només atendran cites urgents per l'impacte de la cinquena onada

Marea Blanca alerta d'una "militarització" del sistema

El(CatSalut) ha acordat "condicionar l'activitat" dels centres de la xarxa pública (SISCAT) "de manera que s'atenguidavant de l'impacte de la cinquena onada de la, segons una resolució signada aquest dimarts.Fonts de Salut confirmen que "es reserva tota la capacitat per a activitat urgent i emergent o no ajornable" i que la mesura afecta. L'objectiu és preservar les vacances dels sanitaris i poder atendre l'alta demanda. La resolució s'aprova peri es traslladen les mateixes mesures als centres privats. Es preveu que en els pròxims 10 diesLes mateixes fonts assenyalen que laa l'atenció primària, al 061 i als hospitals. Cal tenir en compte que la situació és més tensa pel fet de ser estiu i que, respecte a la primera onada, la demanda de patologia urgent i emergent no Covid-19 és més alta.Actualment hi ha, amb la previsió que s'arribi a les 500 aquest cap de setmana. Segons ha informat en diverses ocasions Salut a principis d'any,tenint en compte criteris clínics i a partir dels 650 pot arribar a afectar processos urgents.El conseller de Salut,ja va manifestar-se en aquest sentit, en informar aquest dijous que la majoria de centres sanitaris estaveni que la situació del sistema sanitari és. Les previsions del conseller es fan evidents amb la resolució aprovada aquest divendres., la plataforma en, alerta en un comunicat que amb aquesta resolució es crea una "nova normativa": "l'estat d'emergència sanitària a criteri del conseller" i que les mesures"suposen pràcticament lai del seu personal".La plataforma lamenta que la cinquena onada ha portat el sistema sanitarien un moment amb "treballadors de baixa, altres esgotats i altres en legítimes i necessàries vacances" i que no s'hagi reforçat l'atenció primària.Marra Blanca adverteix que la "renúncia a l'i al seguiment de crònics són vies de sortida fàcils, però que posen també en". En aquest sentit, alerta que si no es garanteix l'accessibilitat als CAP, es, perquè qui pugui podrà accedir igualment als serveis de pagament".

