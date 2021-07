Aragonès assegura que la regulació de lloguers serà una prioritat a la comissió bilateral

El president de la Generalitat,, s'ha compromès a prioritzar laen la pròximaque se celebrarà el pròxim 2 d'agost. El Sindicat de Llogaters ha informat del compromís d'Aragonès després de reunir-se amb ell aquest divendres i fonts oficials ho confirmen aLa comissió bilateral arriba amb la regulació catalana de lloguers penjant d'un fil. Al juny, la Moncloa va seguir el camí del PP i, argumentant que la normativa escapa de les competències de la Generalitat.En paral·lel, queda per veure si finalment laque estan negociant el PSOE i Podem incorporarà una regulació com la catalana en el seu contingut. Per ara, segons els últims detalls que han transcendit dels acords entre els socis de govern a la Moncloa, no serà així han tancat un principi d'acord pera les zones considerades tensionades. En canvi, la regulació catalana -que continua vigent- no permet només mantenir preus sinó també abaixar-los."Celebrem aquest compromís públic i alhora constatem que el Govern també té deures pendents. Cal complir l'acord de govern per evitar una nova onada de violència immobiliària la propera tardor", ha assegurat ela través del seu compte de Twitter.El sindicat fa referència a l'per a la investidura d'Aragonès que incloïa l'impuls d'unaque blindés el contingut de la regulació i l'ampliés. Per exemple, proposant una renovació automàtica dels contractes, excepte en casos de força major per necessitat del propietari.A l'acord de govern entreels dos partits es van comprometre a. Amb el compromís adquirit avui, Aragonès haurà de treballar per dos escenaris. O la Moncloa retira el recurs contra la llei o bé la futura llei estatal d'habitatge blinda el contingut de la regulació catalana de lloguers.

