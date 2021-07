El Camp Nou tornarà a tenir públic un any i mig després

Eltornarà a teniren els seus seientsque la pandèmia obligués a jugar al futbol sense aficionats. Serà durant la disputa del, que se celebrarà el. La data també serà especial perquè, per primer cop en la història del trofeu,també tindrà l'oportunitat de guanyar la copa.Així doncs, equips masculins i femenins dels'enfrontaran a la. Les campiones d'Europa ho faran a les 18 hores de la tarda mentre que el combinat deho farà a les 21.30 hores. En el cas de l'equip masculí, un dels principals atractius és l'enfrontament entre-si finalment opten per quedar-se a cadascun dels equips-.Pel que fa al retorn del públic, serà amb un, el que, segons ha confirmat el club, seran 19.869 espectadors. L'últim partit amb aficionats a l'estadi va ser el, en un enfrontament de Lliga contra la. Des de llavors, els blaugranes han jugat a porta tancada. El dubte pendent de resoldre és si hi podrà haver públic pel

